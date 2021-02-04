Воронежец проломил сопернику голову битой из ревности к общей знакомой

Подозреваемый находится в изоляторе Фото: из архива «КП»

История в духе американских разборок произошла в Воронеже в подъезде дома на улице Федора Тютчева. Там местные жители нашли избитого до полусмерти 38-летнего мужчину. В больнице у него выявили перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Очевидцы также заметили и нападавшего, который орудовал бейсбольной битой. Он сумел сбежать с места преступления.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого – 34-летнего местного жителя, в прошлом судимого за кражи. Повязали злоумышленника на съемной квартире в Левобережном районе. В отделе полиции он признался в совершении преступления, рассказав о мотивах драки. Причиной стала ревность к общей знакомой.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Наказание по статье УК предусматривает заключение на срок до 10 лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.