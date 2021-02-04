В Воронежской области будут судить банду закладчиков наркотиков из четырех регионов России

Сотрудники прокуратуры направили в Левобережный районный суд уголовное дело в отношении восьми жителей Белгородской, Воронежской областей, Красноярского края и Карелии в возрасте от 19 до 30 лет.

По данным следствия, неизвестные мерзавцы разместили в соцсетях объявления о поиске «закладчиков» наркотиков. Предлагали за это немалую сумму денег. Оборудовать тайники согласились восемь жителей четырех вышеперечисленных регионов России. Они прошли инструктаж и потом через мессенджеры стали получать сведения о местах, где находятся крупные партии наркотиков. «Закладчики» ездили туда, брали «товар», расфасовывали его на более мелкие партии и прятали в новых тайниках. А потом передавали информацию о них своим кураторам. Всего в 2019-2020 годах они оборудовали 35 тайников.

«Закладчики» будут отвечать по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», пунктам а и г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере». Им грозит до 20 лет лишения свободы.