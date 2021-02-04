Почти трети воронежцев не хватает зарплаты на необходимое

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29% воронежцев признались, что их заработка не хватает на покрытие ключевых потребностей. 40% отметили, что хватает с трудом. 31% сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды. Результатами опроса соискателей из Воронежской области поделились аналитики онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. По России в целом доля тех, кому однозначно не хватает зарплаты, 25%.

Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочие, административный персонал, а также работники транспорта. Те, кому зарплаты хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

Чтобы увеличить свой доход в будущем, 76% жителей Воронежской области ищут новую работу, 45% учатся и осваивают новые навыки, 40% ищут подработку, 29% ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства, 5% стараются создать пассивный доход за счет инвестиций.