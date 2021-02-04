В Воронеже состоится суд над дерзким грабителем, ворвавшимся в банк с муляжом гранаты

Из банка этот мужчина унес более 2 млн 800 тысяч рублей

В Коминтерновский районный суд Воронежа направлено уголовное дело в отношении 38-летнего гражданина Республики Казахстан. Его обвиняют в разбое в особом крупном размере (п. «б» ч. 4 ст.162 УК РФ). Налетчику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ограбление офиса «Альфа Банка» произошло 20 июня 2020 года. В финансовое учреждение на улице Владимира Невского примерно в 16.45 ворвался незнакомец с пистолетом. В руке у него также был похожий на гранату предмет. «КП-Воронеж» уже публиковала видео этого вызывающего преступления.

Сейчас известны все детали: грабитель направился к одному из окон «по работе с клиентами» и направил на женщину-менеджера пневматический пистолет. Тут же мужчина выдернул кольцо из муляжа гранаты и потребовал 5 млн рублей. Затем он прошел к следующему окну и, направив пистолет на другого менеджера, вновь потребовал денег.

Опасаясь за свою жизнь, сотрудники банка прошли в помещение кассы, где в тот момент находились еще двое их коллег. Вслед за ними проследовал и нападавший. Там он повторил свои угрозы. Кассиры достали из сейфа и сложили в сумку грабителя все рубли, доллары и евро. В эквиваленте набралось более 2 млн 800 тысяч рублей.

Напомним, дерзкого грабителя вскоре задержали в гостинице в Центральном районе, там он арендовал номер.

Ранее в Коминтерновском районном суде вынесли приговор по делу 43-летнего грабителя банка. Он взломал дверь в подвальное помещение, а потом с помощью строительных инструментов проделали дыру в каменной стене. И обчистили финансовое учреждение на весьма солидную сумму - больше 4,9 млн рублей, около 56 тысячи долларов и 20 тысяч евро.