В Воронеже водитель погрузчика получил травму при ремонте КамАЗа

Воронежская государственная трудовая инспекция инициировала проведение дополнительного расследования обстоятельств несчастного случая, произошедшего 17 декабря 2020 года на комбинате благоустройства Коминтерновского района. Там во время ремонта КамАЗа водитель погрузчика получил рвано-ушибленную рану, квалифицированную как легкая степень вреда здоровью. Проверка трудинспекции показала, что работодатель нарушил порядок расследования ЧП.

А руководству ООО «Промстальмост» контролирующее ведомство выдало предписание об отстранении от работы двух монтажников, которые предварительно не прошли обучение технике безопасности при работе на высоте.