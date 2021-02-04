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Происшествия

В Воронеже водитель погрузчика получил травму при ремонте КамАЗа

Трудовая инспекция проведет свое расследование обстоятельств несчастного случая
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Воронежская государственная трудовая инспекция инициировала проведение дополнительного расследования обстоятельств несчастного случая, произошедшего 17 декабря 2020 года на комбинате благоустройства Коминтерновского района. Там во время ремонта КамАЗа водитель погрузчика получил рвано-ушибленную рану, квалифицированную как легкая степень вреда здоровью. Проверка трудинспекции показала, что работодатель нарушил порядок расследования ЧП.

А руководству ООО «Промстальмост» контролирующее ведомство выдало предписание об отстранении от работы двух монтажников, которые предварительно не прошли обучение технике безопасности при работе на высоте.

ЧП