В Воронежской области разыскивают 373 пропавших

За 2020-й год жители Воронежской области написали 3456 заявлений в полицию об исчезновении родственников. Правоохранители установили местонахождение 3257 человек. По итогам 2020 года с учетом прошлых лет не разыскано 373 пропавших. Наибольшее их число в Левобережном, Коминтерновском (по 27 человек), Советском (19 пропавших), Железнодорожном (26 человек), Лискинском (18), Россошанском (15), Новоусманском, Новохоперском, Семилукском (по 14 человек) районах.

Следователи СУ СК России по Воронежской области возбудили 16 уголовных дел по фактам убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан. По семи делам принято решение о прекращении в связи с установлением местонахождения пропавших, одно направлено с обвинительным заключением в суд, по остальным шести ведется расследование.

- Прокуроры в территориальных отделах полиции выявили более 480 нарушений при организации оперативно-розыскной деятельности в данном направлении, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.