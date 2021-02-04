Крах воронежского завода «Электроприбор» косвенно подтвердили областные власти

"Электроприбор", скорее всего, доживает последние дни. Фото: с сайта НПО "Электроприбор -Воронеж".

О текущем положении дел на заводе «Электроприбор» рассказал руководитель департамента промышленности и транспорта правительства Воронежской области Александр Десятериков.

- Завод не выдержал конкурентной борьбы и потерял оборонный заказ. Федеральные власти вынуждены искать нового поставщика. Увы, производство на «Электроприборе» идет по нисходящей линии.

Напомним, в конце 2020 года сотрудники предприятия жаловались, что переведены на трехдневную рабочую неделю, практически нет заказов, не осталось молодых рабочих, резко упали зарплаты.