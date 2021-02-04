Директора воронежского колхоза будут судить за то, что взял охранником экс-главу села и не сообщил об этом в администрацию

Прокуратура Калачеевского района обнаружила нарушения закона о коррупции в одном из колхозов.

- Поверка установила, что в декабре 2020 года в коллективное хозяйство «Большевик» приняли на должность начальника службы безопасности бывшего главу администрации Краснобратского сельского поселения. Однако руководитель организации не направил соответствующее уведомление о заключении трудового договора на прежнее месты работы бывшего муниципального служащего. Обязанность направления такого уведомления предусмотрена действующим законодательством с целью исключения коррупциогенных факторов. По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении директора и самой организации дела административные дела, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.