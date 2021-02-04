Воронежские лесники рассказали, зачем нагребают сугробы

фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

В разгар зимы сотрудники воронежских лесничеств запасаются …снегом. Его собирают в огромные сугробы вблизи участков, где весной предстоит посадка новых лесов. Эти кучи весной будут использовать в качестве природных холодильников для временного хранения посадочного материала.

- Сверху их укрывают опилками, соломой, хвойным лапником. Такая конструкция простоит в целости и сохранности всю весну, - пояснили в управлении лесхоза Воронежской области. - Когда начнется весенняя лесокультурная кампания, посадочный материал поместят на временное хранение внутрь снежной кучи и будут использовать по мере необходимости, забирая из холодного укрытия свежим, с не пересушенной корневой системой.