Воронежские дети нарисовали животных ледникового периода

9 февраля в музее Природы Воронежского биосферного заповедника откроется выставка «Ребята о зверятах». Экспозиция является совместным проектом музея-заповедника «Костенки», Воронежского заповедника имени Пескова и юных художников.

Свои рисунки и поделки о древних животных-современниках мамонта прислали на выставку школьники Воронежа и области, Санкт-Петербурга и Москвы. Всего - более 130 детских работ. Практически все они вошли в данный проект.

- Созданные в разных техниках - карандаш, акварель, гуашь, пастель, аппликация, поделки из пластилина и ткани - детские работы очень живо и непосредственно передают облик древних животных ледникового периода, - сообщили организаторы выставки.

Посмотреть ее можно до 31 марта.