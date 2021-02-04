В Воронеже перекроют улицу Фридриха Энгельса из-за ремонта коллектора

Коллектор проложили еще в 1960-х годах на глубине пяти метров Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

5 февраля с 21:00 в Воронеже перекроют движение по улице Фридриха Энгельса: от пересечения с улицей Свободы до перекрестка с улицей 9 января. На этом участке необходимо заменить часть керамического коллектора диаметром 200 мм. Он проложен непосредственно под дорожным полотном.

Коллектор проложили еще в 1960-х годах на глубине пяти метров. Во время очередного обследования сетей было обнаружено обрушение. Бригадам «РВК-Воронеж» предстоит заменить 15 метров изношенного трубопровода.

На этом участке будет проложена двухслойная гофрированная полиэтиленовая труба - это высокопрочный материал. Основные работы планируют завершить ночью.

- На продолжительность работ может повлиять один момент: возможно появится необходимость восстановления канализационного колодца, построенного во времена прокладки коллектора. Кирпичная кладка колодца устойчива в условиях плотного грунта, но при разработке траншеи она может не выдержать. Предугадать это невозможно, тем не менее работы будем проводить в максимально сжатые сроки, - рассказал начальник цеха очистных сооружений, станций и сетей «РВК-Воронеж» Александр Потапов.

Что же касается, непосредственно водоотведения, то даже во время ремонта местные жители не должны столкнуться с проблемами.