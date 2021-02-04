Жительница Воронежа лишилась 1,2 млн после звонка «из банка»

Количество воронежцев, обманутых дистанционными мошенниками, растет день ото дня. За последние сутки 16 жителей региона стали жертвами аферистов «на удаленке», потеряв в общей сложности более 3,7 миллионов рублей.

Схема «бородатая»: звонит якобы сотрудник службы безопасности банка. Повод вариативен: ваша карта заблокирована, нужно уточнить ваши данные, подтвердите перевод с карты, ваш счет пытались взломать, вам пришел перевод на несколько тысяч, чтобы получить его, сообщите данные карты….

На эту же удочку попалась 49-летняя жительница Левобережного района. Ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка» в 19.45. И сообщил, что неизвестные пытаются перевести деньги с ее банковской карты. Чтобы помешать этому, необходимо осуществить несколько операций для защиты средств. Женщина все выполнила под диктовку. В итоге с ее карты испарились 1,2 млн рублей.

Когда вам звонят с подобным вопросом, отвечайте: зайду в ближайшее отделение и все уточню. Сбрасывайте звонок и сами наберите номер горячей линии банка, который указан на вашей карте. Также он есть на официальном сайте банка и в мобильном приложении.