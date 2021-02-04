Спасатели предупредили воронежцев о надвигающемся ураганном ветре и мокром снеге

Ожидается усиление ветра до 18 м/с Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

4 февраля с 18:00 и до 5 февраля 18:00 местами по Воронежу и области ожидаются налипание мокрого снега, гололед, и усиление ветра до 18 м/с. Соответствующий доклад о неблагоприятных погодных условиях поступил от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Воронежцам, как не раз предупреждали сотрудники регионального ГУ МЧС, стоит соблюдать осторожность. Так, всего несколько дней назад, 31 января, у дома № 24 на улице Свободы на легковую машину упало дерево. В тот же день большая ветка упала на крышу в Левобережном районе.