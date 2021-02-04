Воронежцы опубликовали в соцсетях фотографии задержанного за изнасилование 10-летней девочки

Фото из соцсетей

В ночь на 4 февраля следователи официально подтвердили задержание педофила, изнасиловавшего 29 января 10-летнюю школьницу в микрорайоне Никольское.

Еще до сообщения на сайте ведомства в соцсетях стали публиковать снимки мужчины, якобы являющегося тем самым задержанным. Снимки в анфас, профиль и татуировки на спине молодого человека появились в самых крупных городских пабликах столицы Черноземья.

Напомним, следователи смогли поймать педофила благодаря анализу ДНК следов с одежды потерпевшей несовершеннолетней, совпавших с одним из результатов данных картотеки правоохранителей.