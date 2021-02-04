Воронежских активистов – наставников молодежи наградили медалями

Фото управы Ленинского района

В Ленинском районе активистов патриотической деятельности наградили медалями от Союза городов воинской славы. Этой награды удостаиваются те, кто внес значительный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения и популяризации событий военной истории России.

Глава управы Сергей Ситников вручил заслуженные награды члену районного Совета ветеранов Инне Гошук, председателю Совета Евгению Правдухину, методисту отдела образования Ленинского и Центрального районов Любови Бирюлиной. А члена районного Совета ветеранов Людмила Красикова наградили общественной наградой, медалью «Дети войны».

- Все активисты много лет участвуют в школьных, районных, городских и региональных проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание молодежи на героической истории, боевых и трудовых традициях родного города, истории Отечества, - уточнили в управе района.