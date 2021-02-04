Коронавирус в Воронежской области на утро 4 февраля: число зараженных почти сравнялось с количеством выздоровевших

Есть надежда, что вакцинация резко улучшит ситуацию с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В федеральном оперативном штабе предоставили данные за прошедшие сутки по количеству заболевших коронавирусом жителей Воронежской области. Заразился 371 наш земляк – это пятое место среди худших по этому показателю регионов России. Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 59 703 жителей Воронежской области. Если нынешние тенденции сохранятся, то уже в субботу, 6 февраля, число зараженных превысит 60 тысяч.

В то же время за сутки выздоровели 378 человек. По этому показателю наш регион – девятый среди лучших в России. Всего справились с коронавирусом уже 53 632 жителя Воронежской области. Напомним, по данным на 2 февраля, первую часть прививки получили 24,6 тысяч наших земляков, вторую часть - 2615.

По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки от COVID-19 умерли 14 жителей Воронежской области. По этому самому страшному показателю эпидемиологической обстановки наш регион находится на восьмом месте среди самых неблагополучных в России. Впрочем, у регионального штаба по борьбе с коронавирусом цифры по смертям обычно отличаются от федеральных. Их пока не сообщали.

Напомним, в Воронежской области из ограничений сейчас действует настоятельная рекомендация не выходить на улицу гражданам 65 лет и старше. Школы и вузы работают по очной системе. Кафе, фудкорты и детские аттракционы торговых центров разрешают посещать при условии не более чем 50-процентной заполняемости.