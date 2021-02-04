В Воронежской области сложилась повышенная потребность в донорской крови

Записаться и сдать кровь вы можете уже сейчас Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В департаменте здравоохранения Воронежской области обратились к донорам с просьбой обратить внимание на нехватку определенных групп крови. Повышенная потребность сложилась практически по всем группам и резус-принадлежностям.

Если опираться на данные донорского светофора, в достаточном количестве сейчас только 1-ой группы крови и только с положительным резус-фактором.

Донорский "светофор"

Медики напоминают адрес областной станции переливания крови: улица Транспортная, д. 56 Телефон донорского отдела 8-473-237-29-44.

Прием доноров плазмы проходит с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00.

Прием доноров крови проходит с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:45.

Предварительная запись доноров на донацию - по телефону 8-473-237-29-24 с 9:00 до 15:00 Учреждение также имеет техническую возможность предоставлять 20-значные коды донации.