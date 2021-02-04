Ростовчанин, приехавший в Воронежскую область на заработки, обокрал рыночный павильон

В конце декабря 2020 года в Бобровском районе обокрали рыночный павильон: вор взломал замки, которыми были оборудованы рольставни, и забрал из торговой точки обувь, одежду и фейерверки.

По записям с камер видеонаблюдения оперативники установили, что вор уехал на такси. По камерам фото- и видеофиксации машину отследили: водитель довез мужчину с похищенным имуществом до трассы М4 «Дон». Таксист описал приметы подозреваемого и его задержали. 24-летний житель Ростовской области приехал на строительство тепличного комплекса. Проработав два дня, он решил вернуться домой, а перед этим обокрал павильон. Похищенные одежду и обувь он продал дальнобойщикам, а фейерверки запустил сам в новогоднюю ночь.

Теперь ему придется ответить за кражу.