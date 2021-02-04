Малообеспеченные воронежские семьи смогут получать повышенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет

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В пресс-центре правительства Воронежской области сообщили об изменениях в системе начисления ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет: малообеспеченные семьи смогут получать повышенные пособия. Теперь будут учитываться не только доходы членов семьи, но и их имущество - автомобили, квартиры и жилые дома, земельные участки, гаражи и машиноместа.

Новая трехступенчатая система заработает в 2021 году. Ее введение позволит дополнительно поддержать наиболее незащищенные категории граждан.

Если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на каждого члена, пособие будет сначала выплачиваться в прежнем размере - 50% прожиточного минимума на детей.

Если же назначение базового пособия не поднимет доход на уровень одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, пособие повышается до 75% прожиточного минимума на детей.

На третьей ступени, если и повышенная выплата не выводит семью из-за черты бедности, выплата будет составлять 100% величины прожиточного минимума.

Если семья, получая пособие в размере 50% от величины прожиточного минимума на детей, перестает попадать под критерии малообеспеченной, повышенная выплата семье не положена.

- Определение права на получение выплаты в повышенном размере (75% или 100%) будет осуществляться на момент подачи заявления. Принимать такие заявления начнут с 1 апреля 2021 года, а назначена выплата будет с 1 января, - отметили в правительстве региона.

В настоящее время ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Воронежской области составляет 4 595 рублей - 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе на второй квартал 2020 года. Пособие полагается, если размер среднедушевого дохода семьи не выше 9 410 рублей на каждого человека.

В 2020 году ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет получали около 50 тысяч семей региона, на эти цели было потрачено более 3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.