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Воронежский «Факел» разгромил ФК «Чертаново»

Мячи забивали на любой вкус
Юрий КОЗЛОВ
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"Факел" большую часть матча заставлял юных подмосковных футболистов только обороняться.

"Факел" большую часть матча заставлял юных подмосковных футболистов только обороняться.

Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» смешанным составом (были там и основные игроки, и дублеры) очень уверенно победил ФК «Чертаново». При том, что у воронежцев это был второй матч за день. В первом, напомним, «Факел» сыграл вничью с московским «Торпедо» - 1:1.

Начало матча, казалось, никакого разгрома не предвещало. Молодые подмосковные футболисты неплохо комбинировали, создавали моменты. Шла равная игра, возможно, даже с некоторым преимуществом «Чертаново». Но запала у соперников «Факела» не хватило даже до конца первого тайма. Сначала на 39 минуте Петрусев после многоходовой комбинации послал мяч уже в пустые ворота, а потом на 44-й Мазуров озадачил вроде бы опытного вратаря Абаева ударом в ближний угол – 2:0.

Ну а во втором тайме преимущество «Факела» было уже подавляющим. Уже на 46 минуте после отскока Яковлев ювелирно положил мяч в самый угол. Потом Абаев несколько раз отражал довольно непростые удары. Но на 73 минуте ничего не смог сделать, когда Максимов вышел с ним на рандеву и несильно, но точно пробил – 4:0. Ну а в финале встречи судья справедливо назначил пенальти в ворота «Чертаново». И появившийся на поле после длительного перерыва Коробов не оставил шансов Абаеву – 5:0.

Пока на сборах «Факел» не потерпел ни одного поражения – три победы и две ничьи. По такому бы графику и в ФНЛ, где пока воронежская команда находится на грани вылета.

Следующий матч на сборах «Факел» проведет 10 февраля с казахской командой «Кайсар» из города Кызылорды. Время начала игры пока еще не определили.