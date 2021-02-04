В Воронеже возобновляются гастроли шоу Гии Эрадзе «5 континентов»

Афиша гастролей

Спустя 11 месяцев ограничений в Воронеже, наконец, снова возобновляются цирковые представления. 13 февраля стартуют гастроли легендарного шоу Гии Эрадзе «5 континентов». Звездный коллектив готовится ко встрече со зрителями.

- Это был беспрецедентный перерыв в работе за всю историю цирковой индустрии, но мы не сидели сложа руки и усердно трудились, верили в скорую встречу со зрителями. Сейчас артисты и животные полностью готовы к возобновлению гастролей, впереди несколько генеральных прогонов и долгожданная премьера, - сообщил «Комсомолке» pr-директор шоу Александр Чикаидзе.

Воронежцев ждет яркое зрелище с участием титулованных звезд всех цирковых жанров, завоевавших более 20 международных наград. Проект представляет обновленное шоу с участием 120 артистов, более 1500 уникальных костюмов, в нем участвует множество зверей - тигры, леопарды, черные пантеры, лигры, медведи, лошади, верблюды, питоны. Трехчасовое представление представляет собой настоящий спектакль, в который органично вплетены самые зрелищные аттракционы.

Воронежцам впервые покажут поражающий воображение номер «Золотые рыбки» с декорациями рыбацкого корабля и спецэффектами морской бури, который получил Гран-При международного фестиваля циркового искусства в Италии.

Артисты под руководством Вилена Головко заставят зрителей с замиранием сердца следить за свободным падением во время воздушного полета на высоте более 23 метров без страховки.

Своим мастерством во вращении 40 хула-хупов поразит обладательница титула «Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова, балансирующая на зеркальном шаре в окружении шести пар балета. Из морских и воздушных стихий вместе с групповыми жонглерами на мачтах зрители перенесутся в придворные апартаменты Императрицы.

Алексей и Екатерина Плотниковы пригласят зрителей на свадьбу Цыганского барона, где по всем законам жанра медведи будут танцевать, играть на музыкальных инструментах, скакать верхом на коне, носить дрессировщицу на руках и даже ловить «букет невесты».

Сердца настоящих ценителей циркового искусства покорит и силовая пара «Шахматы» - исполнители рекордных трюков, победители 10-го сезона телепроекта «Минута Славы» на Первом канале предстанут в образах шахматных Королей, чьи подданные разыграют самую интригующую партию на поле боя. Также, атлеты представят групповую акробатику на повозке, запряженной параллельно бегущими верблюдами.

Зрителей также ждет завоевавший в 2019 году высшие оценки международного жюри циркового фестиваля в Монте-Карло конный аттракцион «Джигиты - Апачи»: хрупкие наездницы под руководством Рустама Газзаева с легкостью выполняют «мужские» трюки на бешеной скорости, заряжая зрителей адреналином. Умопомрачительные трюки акробатов на дорожке погрузят зрителей в атмосферу жаркой ночи в пустыне, где властная Шехерезада повелевает верными бедуинами

Гвоздем представления станет аттракцион Заслуженных артистов России Наталии и Андрея Широкаловых с участием 12 хищников - тигров, лилигров, леопардов и черных пантер. В нем обладательница Золотой короны фестиваля «Принцесса цирка» и «Дрессировщик года» покажут контактную дрессуру нового поколения и авторские трюки.

А проводниками в мир «5 континентов» станет клоунский дуэт Заслуженных артистов России Лады и Александра Сарнацких.

Премьерные представления пройдут в воронежском цирке 13 и 14 февраля в 15.00.