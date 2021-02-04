5 лет получил житель Воронежской области за удар в голову собутыльнику

Суд приговорил 19-летнего жителя Эртильского района к пяти годам заключения за убийство по неосторожности.

Инцидент произошел 14 августа 2019 года в Эртиле. Компания выпивала вечером в частном доме. Через какое-то время 17-летний парень повздорил с 42-летним собутыльником и избил его, да так, что тот попал в больницу, где, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, скончался. Эксперты заключили, что причиной смерти мужчины стала внутричерепная травма.

Теперь 19-летний парень отправится в колонию общего режима, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.