На строительстве парка в Воронежской области сэкономят более 11 млн рублей

Парк «Горки» в Лисках создадут за 85 млн рублей: местные власти подвели итоги аукциона, на который заявились четыре участника. Контракт отойдет фирме, которая предложила самую низкую цену в сравнении с начальной (96,6 млн руб), тем самым власти смогут сэкономить более 11 млн.

Пока на месте будущего парка в Лисках находится пустырь. Согласно концепции (которую признали одной из лучших на всероссийском конкурсе Минстроя), рекреационный комплекс совместит территории для активного и тихого отдыха, а также массовых гуляний.

Подрядчик должен обустроить набережную возле реки Дон, ярмарочную площадь и фуд-корт, оборудовать трассы для тюбингов, установить защитные навесы для летнего отдыха, современное освещение, проложить пешеходные дорожки, поставить скамейки и урны.

Парк займет 5,6 га и станет частью единого рекреационного пространства, в которое войдут также городской парк культуры и отдыха и благоустроенная пешеходная аллея по улице Титова. «Горки» планируют открыть для посетителей к 1 октября 2021 года.