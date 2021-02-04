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Спорт

Главный тренер воронежского «Бурана» о поражении от красноярского «Сокола»: «После первого периода 70 процентов команды решили взять выходной»

Михаил Бирюков заявил, что сейчас игроков едва хватает на четыре звена
Юрий КОЗЛОВ
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"Буран" не дотянул до победы всего 29 секунд.

"Буран" не дотянул до победы всего 29 секунд.

Фото: с сайта ХК «Буран»

Домашний матч с красноярским «Соколом» вновь получился для «Бурана» неудачным. После в целом неплохого первого периода во втором у полевых игроков «ураганных» ничего не получалось. Спасал только вратарь Исаев. Его заслуга в том, что на табло остались нули.

Шайбы посыпались в ворота обеих команд только в третьем периоде. На 43 минуте Лисин открыл счет, но уже на 45-й все же «распечатал» ворота Исаева игрок красноярцев Цыганов, при этом у гостей было численное преимущество.

На 56 минуте Демидов опять же в большинстве вновь вывел «Буран» вперед. Казалось, что «ураганные» наконец-то наберут три очка. Но нет – очередное удаление, и всего за 29 секунд до конца третьего периода Шестаков перевел игру в овертайм. В самой его середине Мищенко принес победу «Соколу» - 3:2.

После матча главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков эмоционально высказался об игре своих подопечных:

- Тяжело после таких матчей быть главным тренером и подбирать какие-то слова. За исключением первого периода и игры вратаря, наверное, нечего больше выделить. У нас сегодня процентов 70 команды после первого периода решило взять выходной. Пришлось на повышенные перейти после второго, может быть, это все-таки помогло, все-таки два гола забили, но не смогли, к сожалению, выиграть матч. Но если быть честным, мы ее не заслужили сегодня. Наверное, все закономерно, и спасибо вратарю, что мы сумели взять одно очко. Еле набираем четыре звена и, наверно, мотивация ребят – это поставят их или нет на следующим матч. Мы их как карточную колоду тасуем, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Терпим, работаем, пытаемся искать что-то, цепляться.

«Буран» набрал 31 очко и продолжает находиться на 24 месте, с которого его может сдвинуть вниз пермский «Молот-Прикамье». Впереди еще один домашний матч 5 февраля с «Ермаком» из Ангарска. Команды формально соседи по турнирной таблице. Но на деле от сибиряков «ураганных» отделяет пропасть в восемь очков. Игра начнется в 19.00.