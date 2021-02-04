4 февраля воронежцы попрощаются с жестоко убитой учительницей

. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сегодня, 4 февраля, воронежцы могут попрощаться с жестоко убитой учительницей математики Натальей Тушинской. Траурная церемония начнется в 11.30 в культурно-досуговом центре «Северный» (Московский пр., 131). Обычно в этом ДК Военного городка школа №1, где работала Наталья Тушинская, устраивает торжественные линейки первого и последнего звонков. А сегодня - соберется по печальному случаю.

Напомним, жестокое убийство 47-летней женщины случилось 2 февраля, когда она шла с работы домой. Неизвестный напал на несчастную около остановки «Спутник» примерно в 19.30 и 13 раз ударил ее ножом в грудь, шею, голову. Преступник забрал телефон, сумку и золотой браслет жертвы.