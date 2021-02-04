Big Band сыграет воронежцам босса-нову

Биг-бенд филармонии Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Big Band воронежской филармонии открыл цикл концертов «Джазовое наследие», в котором каждая программа посвящена определенному этапу в истории развития импровизационной музыки.

11 февраля запланирован концерт «Любовь и босса-нова». Программа посвящена колоритному жанру бразильской популярной музыки, который представляет собой синтез самбы, кул-джаза и блюза. Прозвучат оригинальные интерпретации мелодий Куинси Джонса, Диззи Гиллеспи, Антониу Карлоса Жобима.

Третий вечер джазового марафона BE-BOP JAZZ состоится 25 февраля и познакомит слушателей со стилем би-боп, который вошел в обиход благодаря нью-йоркским музыкантам Телониусу Монку, Максу Роучу, Диззи Гиллеспи, Чарли Паркеру.

В перспективе - концерты-лекции, просветительские программы с привлечением ведущих отечественных теоретиков джаза и приглашенных солистов.

Начало концертов в 19.00.

Цикл открыл 28 января концерт «Золотая коллекция», в программу которого вошли самые известные джазовые хиты - нестареющие мелодии Ирвина Берлина, Дюка Эллингтона, Пола Дезмонда и других мастеров джаза.