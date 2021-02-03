Трое воронежцев похитили 276 тысяч рублей, выделенных на покупку сельхозтехники

Воронежские полицейские и сотрудники УФСБ выявили факты хищения денежных средств, выделенных на приобретение запчастей сельхозтехники. Товары по договорам предназначались для нужд городского муниципального и учебного учреждений. Об этом сообщили в региональном главке 3 февраля.

По предварительным данным, контракты на поставку запчастей учреждения заключили в 2020 году с местным индивидуальным предпринимателем. По одному из них товар должны были поставить на 447 тысяч рублей, по второму – на 45 тысяч.

Однако действующий от ИП 34-летний местный житель вступил в сговор с лицами 38 и 29 лет, ответственными за приемку товара в каждой из организаций. В результате запчасти на 276 тысяч рублей доставлены не были.

Все трое оказались фигурантами уголовного дела о мошенничестве ч. 3 ст. 159 УК РФ. Им грозит до 6 лет лишения свободы.