Строительство Остужевской развязки в Воронеже начнут с возведения моста

Фото: пресс-служба проектного института «Гипрокоммундортранс».

Остужевскую развязку в Воронеже начнут строить в 2021 году. Сначала возведут мост через железнодорожные пути. На эти цели будут выделены средства из регионального дорожного фонда. Об этом пишет 3 февраля телеграм-канал облправительства со ссылкой на губернатора Александра Гусева.

Ранее стало известно, что работы по возведению этого объекта откладывать не планируется. Глава региона провел встречи в Минтрансе РФ. Там сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительного финансирования.

– Развязка увеличит пропускную способность и транспортную безопасность всех участников движения. Это важный инфраструктурный объект для областного центра, а качественные дорожные объекты являются одним из приоритетов в работе облправительства, – пояснил Александр Гусев.

Напомним, Остужевская развязка должна связать федеральные трассы на подъезде к Воронежу со стороны Курского направления и выезд из города в направлении дороги Р-22 «Каспий». Всего в строительстве три этапа. На первом реконструируют участок магистрали от путепровода на улице Остужева через железную дорогу до примыкания к существующей транспортной развязке на пересечении с автодорогой М-4 «Дон». На втором – участок от транспортной развязки Северного моста на левобережном подходе до путепровода по улице Остужева, а на третьем – участок пересечения Остужева и железнодорожных путей.