Силовики обыскали воронежский Пенсионный фонд на фоне дел о мошенничестве

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронеже возбудили два уголовных дела о мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в Пенсионном фонде. В связи с этим в здании управления прошли обыски. Фигуранты дел уже допрошены. Хищение более 100 тысяч рублей выявили прокуроры и сотрудники УФСБ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 3 февраля.

По предварительным данным, дела возбуждены в отношении сотрудников Пенсионного фонда. Их имена и должности правоохранители пока не раскрывают. Воронежцы подавали заявления о назначении пенсии по старости и соответствующие документы. При этом для зачета в страховой стаж ими указывались периоды времени в качестве ухода за пенсионерами, достигшими 80 лет. Работники Пенсионного фонда сами составляли акты, которые якобы подтверждали эту информацию, а заявители потом получали пенсии.

В ходе проверки прокуроры установили, что обращавшиеся в управление не ухаживали за стариками, поэтому оснований для назначения пенсий им не было. Предварительный ущерб правоохранители оценили в 100 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки в региональном главке возбудили два уголовных дела о мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения.