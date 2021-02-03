За неделю почти 9,7 тысяч воронежцев заболели ОРВИ

В Воронежской области за минувшую неделю с 25 по 31 января к медикам с жалобами на температуру, насморк и кашель обратился 9691 человек. Им был поставлен диагноз острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в среду, 3 февраля.

Санитарные врачи пояснили, что среди заболевших – люди разных возрастных групп. На долю детей до 14 лет приходится 3764 случая. А это 38,8 % от всех пациентов с ОРВИ.

Что касается текущей заболеваемости, то по сравнению с предыдущей неделей обратившихся за медпомощью по поводу заболевания в регионе стало больше, но ненамного. Напомним, что в период с 18 по 24 января простуду диагностировали у 9605 воронежцев.

– В циркуляции по-прежнему преобладают негриппозные респираторные вирусы. Вирусов гриппа не обнаружено, – отметили в управлении.