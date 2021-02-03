Жительница Воронежа фиктивно прописала у себя пятерых мигрантов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Жительница Воронежа незаконно прописала у себя в доме в Ленинском районе пятерых мигрантов. Факт фиктивной постановки на учет выявили участковые в ходе профилактических мероприятий. За нарушение миграционного законодательства 43-летняя женщина была задержана.

Как рассказали в региональном главке 3 февраля, подозреваемая обеспечивала городскими прописками иностранцев за отдельную плату в октябре 2019 года. При этом зарегистрированные люди у нее по факту не проживали. В отделе полиции она призналась в содеянном и пояснила, что деньги тратила на личные цели.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). В данный момент она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.