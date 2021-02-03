В Воронеже поймали пьяного мужчину, пытавшегося изнасиловать 12-летнюю школьницу

Мерзавец даже обокрал ребенка Фото: из архива "КП"

Следователи задержали отморозка, пытавшегося изнасиловать 12-ленюю девочку в подъезде многоэтажки в Левобережном районе Воронежа 24 января. Только счастливая случайность помогла ему не надругаться над ребенком. Он отобрал у девочки ценные вещи и скрылся.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области, задержанный оказался 41-летним воронежским рецидивистом. Он не раз привлекался за имущественные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч.3 ст.30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и разбое (ч.1 ст.162 УК РФ).

По предварительным данным, трагедия произошла 24 января около 18 часов. Пьяный мужчина увидел идущую домой девочку. 12-летний ребенок даже не подозревала о нападении, когда отморозок зашел с ней вместе в ее подъезд. Там в многоэтажке он на нее и напал. Попытался ее изнасиловать, но это ему не удалось. Тогда, угрожая ей, он похитил вещи и сбежал.

27 января по ходатайству следователя СК суд заключил предполагаемого насильника под стражу. Сейчас он находится в СИЗО.

Ход следствия находится на личном контроле руководителя следственного управления.

Также не ясна картина еще с одним нападением на ребенка в микрорайоне Никольское. Стало известно, что там неизвестный мужчина подкараулил 10-летнюю девочку, которая возвращалась из школы, и схватил ее в овраге.

А 2 февраля женщина сообщила о том, что возле школы № 85 Воронежа мужчина пристает к девочкам.