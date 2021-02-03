Защитника воронежского «Бурана» вызвали в олимпийскую сборную страны

Роман Бычков. Фото: с сайта ХК «Буран»

Защитника «Бурана» Романа Бычкова вызвали в олимпийскую сборную России по хоккею для участия в турнире «Qazaqstan Hockey Open». Он пройдет в столице – городе Нур-Султан с 10 по 13 февраля. В нем будут также участвовать сборные Беларуси и Казахстана.

Полный состав олимпийской команды выглядит так:

вратари: Евгений Аликин («Амур», Хабаровск), Илья Коновалов («Локомотив», Ярославль), Максим Третьяк (ХК «Сочи», Сочи).

защитники: Александр Брынцев, Михаил Сидоров (оба – «Нефтехимик, Нижнекамск), Роман Бычков («Буран», Воронеж), Владислав Валенцов, Даниил Мироманов, Никита Седов (все – ХК «Сочи», Сочи), Никита Камалов («Амур», Хабаровск), Илья Морозов («Сибирь», Новосибирск).

нападающие: Никита Александров («КооКоо», Финляндия), Рафаэль Бикмуллин, Павел Порядин, Марат Хайруллин (все – «Нефтехимик», Нижнекамск), Иван Володин, Василий Глотов, Кирилл Петьков, Игорь Руденков (все – ХК «Сочи», Сочи), Никита Гуслистов («Северсталь», Череповец), Владислав Каменев (СКА, Санкт-Петербург), Александр Кисаков, Никита Луховской (оба – МХК «Динамо», Москва), Александр Полунин («Амур», Хабаровск), Никита Шашков («Сибирь», Новосибирск).

Главный тренер олимпийской сборной – Олег Браташ, тренеры – Константин Горовиков, Евгений Ставровский, Александр Бойков, тренер вратарей – легендарный Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке – Филипп Арзамазов.

Расписание матчей олимпийской сборной России:

11 февраля

16:30*. Россия – Беларусь

12 февраля

16:30. Казахстан – Россия

13 февраля

14:00. Казахстан-2 – Россия (выставочный матч).