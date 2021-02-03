Глава департамента промышленности и транспорта региона ответит на вопросы воронежцев

Фото – правительство Воронежской области

Завтра, 4 февраля, состоится прямой эфир руководителя департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александра Десятирикова. Воронежцы смогут задать ему вопросы в социальных сетях в прямом эфире. Одна из главных тем, которая будет обсуждаться, касается новой системы контроля оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Эфир можно посмотреть 4 февраля в официальных группах областной администрации в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Он стартует в 14:00.

Александр Десятириков ответит на вопросы, а также даст комментарий по появлению транспортных карт в воронежских маршрутках. Кроме того, во время прямого эфира обсудят, как Фонд развития промышленности помогает предприятиям, наиболее пострадавшим в период коронакризиса.

Вопросы воронежцы могут оставить в комментариях под трансляцией.