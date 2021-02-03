В свинине на воронежском мясокомбинате нашли антибиотики

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Бобровском районе Воронежской области оштрафовали местный мясокомбинат. Ранее здесь во время внеплановой проверки нашли нарушения технических регламентов. Об этом сообщили в среду, 3 февраля, в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Среди самых крупных недостатков специалисты ведомства отметили несколько. Так, например, общую неухоженность помещений кабинетов. При осмотре ревизоры увидели сколы и трещины на полу и стенах. А это, по их заключению, способствовало накоплению пыли и грязи и затрудняло необходимую дезинфекцию. Кроме того, тушки свиней хранились в подвешенном состоянии не поодаль друг от друга, а практически вплотную. Нашлись эксперты нарушения и на производственной площадке. Биологические отходы были разбросаны вне специальных помещений.

А проведенные исследования туш животных и вовсе показали, что в замороженных свиных желудках и в охлажденных легких содержатся антибиотики тетрациклиновой группы.

По итогам мясокомбинат попал под административное дело. Был составлен протокол по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем требований технических регламентов).

Дело рассматривалось в арбитражном суде Воронежской области. Накануне он признал комбинат виновным в совершении правонарушения. Как следует из картотеки дел арбитража, теперь руководство мясокомбината должно выплатить 50 000 рублей и устранить выявленные недостатки.