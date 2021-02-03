В Воронеже ветхий квартал на левом берегу застроит «Развитие»

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Воронежские власти определились с компанией, которая получила право развития ветхого квартала на левом берегу Воронежа. Аукцион выиграл специализированный застройщик «ЛТДМ «Развитие». Он и будет осваивать территорию размером 1,1 га. Это следует из результатов торгов.

Участок ограничен несколькими крупными улицами – Героев Стратосферы, Меркулова, Кулибина и Ленинским проспектом.

Начальная цена контракта составляла 3,58 млн рублей. В торгах приняли участие две компании. При этом ЦПК «Финансирование капитального строительства» предложил выполнить свои услуги за меньшую сумму, чем «Развитие» – 3,76 млн рублей. Компания «ЛТДМ «Развитие» предложила 3,94 млн рублей.

Победитель до конца июня 2021 года должен разработать и согласовать с мэрией план развития территории. Также ему предстоит расселить и снести три ветхих трехэтажки. Завершить застройку участка предстоит до 2030 года. Высота новых домов здесь должна составить 4-8 этажей. Максимальный процент застройки — 50%.

О намерении мэрии Воронежа провести аукцион на право застройки ветхого квартала стало известно еще в конце ноября 2020 года. В конце декабря объявили о старте торгов.