В райцентре Воронежской области бывший сварщик стал наркоторговцем

За продажу синтетических наркотиков 37-летнему жителю Борисоглебска грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Фото: из архива ГУ МВД России по Воронежской области.

Борисоглебские полицейские передали в суд уголовное дело 37-летнего местного жителя. Мужчина покупал крупные партии синтетических наркотиков через запрещенные, но по какой-то причине не заблокированные интернет-магазины. Он брал «синтетику» в указанных ему тайниках, а потом продавал знакомым. И употреблял сам.

Вначале стражи порядка задержали приятелей наркоторговца – женщину, живущую в Борисоглебске и ее знакомого. Эти двое были «клиентами» 37-летнего мужчины. Его самого поймали с поличным – после того, как он вытащил из тайника 10 граммов «синтетики». Во время обыска в квартире наркоторговца нашли весы и пакеты для смертоносного товара.

Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что когда-то работал сварщиком, но «подсел на иглу», поэтому и стал торговать наркотиками. Его посадили под домашний арест. Полицейские возбудили уголовное дело по частям 1, 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Наркоторговцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Дело будут рассматривать в Борисоглебском городском суде.