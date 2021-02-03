В Воронеже в 2021 году потратят 165 миллионов рублей на ремонт тротуаров

В Воронеже в 2021 году значительно увеличили объем бюджетных средств на пешеходную инфраструктуру - почти до 165 миллионов рублей. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе мэрии. Для сравнения в 2018 году на эти цели тратилось 20 миллионов, в 2019-ом - около 60 миллионов, а в 2020-ом - 113 миллионов.

Управы районов на основе разработанного ранее аудита доступности улиц, обращений граждан и собственного мониторинга предстоит в сжатые сроки сформировать перечни объектов на этот год и приступать к поиску подрядчиков.

- Полностью избежать неудобств невозможно, но совершенно недопустимо, когда вся пешеходная часть вскрывается, а потом туда неделями никто не заходит, люди не могут нормально пройти. Также недопустимо, что подрядчики забывают проложить временные подходы к социальным объектам. Если весь тротуар демонтирован и проход пешеходов возможен только по проезжей части, значит, путь их движения должен быть обозначен и отделен от остальной дороги сигнальными лентами. За этим управы должны будут тоже пристально следить, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Руководителям управ районов также предстоит при наступлении устойчивой теплой погоды проверить все участки тротуаров, которые ремонтировались и строились в 2020 году.