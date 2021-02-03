Двое нововоронежцев попались на сбыте фальшивых купюр

Липовые деньги парни заказали через интернет и ездили за ними в Москву Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Нововоронеже городской суд вынес приговор двум местным фальшивомонетчикам 19 и 20 лет, которые попались на сбыте «липовых» пятитысячных купюр. Они получили два и три года условно. Об этом сообщили в суде 3 февраля.

Там пояснили, что всего в деле злоумышленников было три эпизода сбыта. В первых двух случаях им удалось безнаказанно расплатиться фальшивками в киосках Воронежа. В одном они купили себе еды, во втором – сигареты. Сдачу поделили между собой. Поймать их с поличным удалось в третий раз уже в сетевом магазине, когда они пытались приобрести алкоголь. О попытке сбыть «липовые» деньги правоохранителям тут же сообщили сотрудники торговой точки.

Приятели попали под уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение и сбыт заведомо поддельных банковских билетов).

Как установило следствие, старший товарищ в интернете заказал себе фальшивые пятитысячные не менее 3 штук. Они имели «существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными банковскими билетами Центробанка». Затем отправился в Москву и забрал их из тайника, куда положило их «неустановленное лицо» и привез их в Воронеж на реализацию. Реализовать их решил со своим 19-летним приятелем.

Подсудимым были назначены наказания в виде трех и дух лет лишения свободы условно.