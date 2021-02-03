В Воронеже кладовщик полез за высоко лежавшим товаром и получил тяжелую травму

Сотрудники государственной трудовой инспекции завершили расследование несчастного случая, который произошел 11 декабря 2020 года в ООО «Офисмаг». Кладовщик этой организации попытался достать товар, лежавший на высоте около двух метров, без лестницы. Он потерял равновесие и упал на ручку стоявшей рядом гидравлической тележки. Мужчина получил тяжелые травмы.

По данным инспекции, причиной несчастного случая стало нарушение работников требований охраны труда. Но не только это. Не было и нормального контроля за соблюдением сотрудниками организации инструкций, которые должны были обеспечивать их безопасность.

Напомним, 1 февраля в производственном помещении воронежского шинного завода на улице Ростовской смертельные травмы получил 41-летний рабочий, проверявший оборудование. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства трагедии в ходе проверки. После ее окончания они решат, нужно ли возбуждать уголовное дело.