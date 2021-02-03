Воронежский «Факел» сыграл вничью с московским «Торпедо»

Игра с "Торпедо" получилась равной. Фото: с сайта ФК "Факел"

В среду, 3 февраля, «Факел» встречался на турецком сборе в городе Белек с одним из лидеров ФНЛ – московским «Торпедо». Знаменитый в советские времена клуб сейчас занимает четвертое место с отставанием от второго, дающего путевку в Премьер-лигу, всего в два очка.

К матчу обе команды подошли серьезно, выставив основные составы. «Факел», который сейчас занимает 17 место, сумел навязать торпедовцам практически равную борьбу. Первый тайм обошелся без голов. А во втором счет открыла воронежская команда. На 57 минуте отличился Роман Акбашев. Правда, москвичи в долгу не остались. На 66 минуте игравший на острие атаки Амур Калмыков счет сравнял – 1:1. Больше команды голов не забивали.

Напомним, 3 февраля «Факел» проведет еще один матч – ФК «Чертаново». Эта подмосковная команда занимает 18 место в ФНЛ. И хотя в таблице они с «Факелом» - соседи, «Чертаново» отстает на пять очков. Видимо, во втором матче за день тренерский штаб воронежцев выпустит на воле больше футболистов, обычно сидящих на скамейке.