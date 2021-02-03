В Воронежской поликлинике запустили дистанционный проект бесплатной психологической помощи

Воронежцы могут обратиться к психологу за помощью, не выходя из дома, в удобное время. Специалисты городской поликлиники №1 бесплатно и удаленно готовы проконсультировать жителей нашего региона. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Консультируют Мордвинов Сергей Владимирович - с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00. А также Черных Сабина Васильевна - в пятницу с 14.00 до 17.00.

Чтобы попасть на онлайн-прием, скачайте бесплатное приложение «ДР ОМС» в App Store или Google Play. Авторизуйтесь в приложении через Госуслуги и выберите регион обслуживания – Воронежская область. Далее необходимо активировать промокод «Психолог36».

После разрешите приложению уведомления, доступ к камере и микрофону вашего смартфона – они понадобятся для аудио и видеосвязи со врачом. Сделав все вышеперечисленное, вы сможете выбрать раздел «врачи» на нижней панели и записаться к нужному специалисту на консультацию в удобное для вас время.