Под Воронежем наркодилеру дали шесть лет «строгача»

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

38-летний местный житель, в отношении которого вынесли приговор, был посредником при продаже синтетических наркотиков. Его задержали правоохранители после очередной продажи а-пирролидиновалерофенона массой 0,77 грамма. За товар он получил тысячу рублей.

Как рассказали в бутурлиновском суде 3 февраля, инцидент произошел в июне 2019 года. Тогда стражи порядка при обыске у его покупателя нашли синтетику. Они и навели на след продавца. Его поймали после того, как он опустошил очередной тайник. Наркодилер пояснил, что сам приобрел наркотик у «неустановленного лица». Уголовное дело вылилось как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Его возбудили по п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств.

Пока стражи порядка выясняют, кто же в этом деле «неустановленное лицо», продавца приговорили к 6 годам исправительной колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда. Приговор пока в законную силу не вступил.