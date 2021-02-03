В Воронеже с нового года выросли цены на жилье в новстройках

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В январе 2021 года в Воронеже выросли в цене квартиры в новостройках. В среднем стоимость «квадрата» взлетела на 3,14% (1868 рублей) и составила 61329 рублей. Об этом сообщили эксперты портала «ДомостройРФ» 3 февраля.

Там уточнили, что в зимние месяцы сократились объемы строительства в регионе. В декабре 2020 года в Воронеже было введено в эксплуатацию 20 многоэтажек, при этом разрешений на строительство было выдано в этот месяц всего на 5 объектов.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке в январе больше всего выросла в Советском районе – на 14093 рубля, то есть на 25,55%, и достигла 69254. Эксперты связывают такой скачок с выходом на рынок нового уже почти достроенного объекта.

Ценовая политика застройщиков в других районах города в январе была относительно стабильной. Все также самые дорогие квартиры в Центральном районе Воронеже. Здесь цена за квадрат составляет 78040 рублей. А дешевле всего переехать в Железнодорожный район. Здесь можно приобрести новое жилье по цене 53441 рубль за квадрат.