Воронежский госуниверситет займется разработкой новых лекарств против коронавируса

Воронежский государственный университет примет участие в исследованиях и разработке лекарств против коронавируса (SARS-CoV-2). 23 декабря 2020 года было подписано соглашение с Московским государственным университетом и новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Совместные комплексные исследования направлены на разработку новых классов противовирусных препаратов, активных в отношении, в том числе COVID-19. Так, научная группа ВГУ под руководством профессора, заведующего кафедрой органической химии Хидмета Шихалиева будет заниматься молекулярным дизайном и разработкой методов синтеза соединений-лидеров.

Сейчас идет оформление нескольких совместных трехсторонних заявок на международные патенты на новые противовирусные препараты.

- Подписанное соглашение является залогом успешной кооперации ведущих университетов и одного из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Сформирован научно-технологический консорциум, скоординированная деятельность всех участников которого направлена на решение актуальнейшей задачи наших дней - поиск лекарственного препарата, позволяющего эффективно противостоять новой коронавирусной инфекции, - отметил проректор по науке и инновациям ВГУ Олег Козадеров.

Отметим, что в Воронежской области от коронавируса привили уже 24,6 тыс человек.