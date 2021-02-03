Под Воронежем осудят парня, который ударил и обматерил полицейского

Парень удирил полицейского головой в лицо Фото: из архива «КП»

За нападение и публичное оскорбление сотрудника правоохранительных органов будут судить 22-летнего парня из Борисоглебска. Молодой человек не только обматерил стража порядка, но и ударил его по лицу. Дело будет рассматривать Борисоглебский городской суд, сообщили его сотрудники 3 февраля.

Инцидент произошел ночью в начале сентября 2020 года. Тогда полицейский взвод ППС по вызову приехал к одному из городских клубов, возле которого молодчики устроили бранную перепалку. Когда сотрудник полиции предупредил их об ответственности и попросил прекратить вести себя агрессивно, один из парней начал публично его оскорблять. А потом и вовсе его понесло «на бычку» и он ударил правоохранителя головой по лицу.

Молодого человека обвинили сразу по двум статьям УК РФ – ч. 1 ст. 318 и ст. 319, то есть в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в применении насилия к представителю власти. Парню грозит до двух лет лишения свободы.

К сожалению, в Воронежской области нередки случаи, когда на правоохранителей нападают. Не так давно произошло ЧП в Калачеевском районе, когда водитель остановленной газели воткнул отвертку в глаз гаишника.

А в конце ноября еще двоих пенсионеров осудили за избиение полицейских тростью и тапком. Суд назначил им по 1 году и 7 месяцам условно.