Под Воронежем полицейские помогли водителю сломавшегося в мороз грузовика

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Накануне, 2 февраля, утром на автодороге «Бобров – Анна» в Воронежской области у водителя сломался грузовой тягач. Помочь выбраться из сложной ситуации автомобилисту вызвались полицейские, патрулировавшие местность.

Как рассказали в региональном главке, инспекторы ДПС по Бобровскому району Александр Плетнев и Владимир Богачев заметили на дороге грузовой «Петербилт 387», полуприцеп-цистерна которого располагался на проезжей части. 47-летний местный житель, который направлялся в село Чигла на погрузку, не мог ничего сделать. Он объяснил стражам порядка, что у него в пути замерзло дизельное топливо и самостоятельно его отогреть у него не получалось. Кроме того, разрядились обе аккумуляторные батареи.

Полицейские в течение часа зарядили тягач от патрульной машины и помогли отогреть топливо и продуть форсунки. После этого дальнобойщик продолжил путь, поблагодарив полицейских за неравнодушие и помощь.