На остановке в Воронеже столкнулись маршрутные автобусы: пострадали два пассажира

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

3 февраля примерно в 6:55 на улице Плехановская в Воронеже столкнулись два автобуса. На остановке «Площадь Застава» 46-летний водитель маршрутной «Газели» влетел в стоящий «ЛИАЗ» под управлением 42-летнего мужчины.

- В результате ДТП два пассажира автобуса «Газель», 62-летняя женщина и 33-летний мужчина, с различными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Ранее мы рассказывали, как 21-летний водитель малотоннажного грузовика «ГАЗель» буквально снес заднюю часть маршрутного «ПАЗа». ДТП случилось 18 января примерно в 6:00 у дома №11 по улице Фридриха Энгельса. Тогда пострадала пассажир маршрутного автобуса, 24-летняя женщина.