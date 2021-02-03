В Воронежской области к 3 февраля от коронавируса умер еще 21 человек

Увеличилось и число выздоровевших - до 53 254 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Среди жителей Воронежской области диагноз COVID-19 подтвердился уже у 59 332. То есть за последний сутки заражение обнаружили еще у 369 человек. Об этом 3 февраля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

Увеличилось и число выздоровевших - до 53 254. То есть за один день болезнь сумели побороть 356 жителей региона.

К сожалению, к 3 февраля от коронавируса скончался еще 21 человек. Общее число скончавшихся пациентов - 1 904.

Напомним, что в Воронежской области возобновили прием в поликлиниках, приостановленный осенью из-за коронавируса.