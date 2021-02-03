Во время пожара в многоэтажке на левом берегу Воронежа погиб 77-летний пенсионер

2 февраля примерно в 18:50 жители Левобережного района Воронежа сообщили спасателям о пожаре в доме №73 по Ленинскому проспекту. На место ЧП выехали 7 пожарных машин. Огонь захватил двухкомнатную квартиру на втором этаже панельной многоэтажке.

В ликвидации пожара участвовали 23 человека. В итоге практически через час, в 19:44, огонь удалось остановить. В результате пожара языки пламени практически уничтожили комнату в 20 квадратных метров. Также поврежден огнем коридор (4 квадратных метра).

Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, на месте пожара обнаружен труп 77-летнего мужчины. Кроме того, госпитализирована 69-летняя женщина.

Квартиры, расположенные над горевшим жильем, оказались серьезно задымлены. Пожарные эвакуировали 22 человека с помощью масок спасаемого, еще 25 жильцов вышли самостоятельно. Причина пожара устанавливается.